光寶科新創平台首度公開 攜手新創夥伴開創新商機

電源大廠光寶科 ( 2301-TW ) 去年成立新創中心，今 (22) 日舉辦「LITEON + 新創平台」Demo Day，首度展示與 5 家新創夥伴的合作創新方案成果，希望攜手開創更多商機。

光寶科今天在內湖總部舉辦「LITEON + 新創平台」Demo Day，展示與 5 家新創夥伴的創新方案成果，包括配客嘉 (PackAge+)、Elephantech、metabiz、SOUNDS GREAT，以及薄想醫學科技 (Pulxion)。

另外，光寶科有很多事業部門，新創夥伴可以直接與光寶科各事業部對接，彼此合作溝通更順暢，讓解決方案可以順利執行。陳宏明也說明，光寶科會聯合外部 VC 引介、自己投 VC 讓 VC 代為操作國外新創，同時也會聯合 VC 加速投資。

光寶科指出，配客嘉與光寶科攜手打造出專屬電子製造業的永續循環包裝解決方案，目前已在光寶高雄廠區建立示範場域。來自日本的新創 Elephantech，則與光寶共同開發永續低碳材料與製程，去年 11 月已經簽署 MOU，預計 2025 年開始量產。