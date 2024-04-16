國泰3檔ETF配息出爐5月中入帳 年化配息率5-7%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-16 17:42

5 月報稅季將至，投資人密切關注多家投信的 ETF 配息公告，國泰投信官網今 (16) 日公布國泰投資級公司債 ETF(00725B-TW)、國泰 10Y+ 金融債 ETF(00933B-TW) 及國泰數位支付服務 (00909-TW) 3 檔配息金額，以今日收盤價計算，年化配息率落在 5-7%，將於 4 月 18 日除息，投資人只要於 4 月 17 日前買進，5 月 15 日就可入袋，對繳稅不無小補。

根據國泰投信官網顯示，00933B 4 月配息 0.07 元，與 3 月配息金額相同，若以今天收盤價 16.35 元計算，年化配息率約 5%；00725B 第一季配息 0.56 元，以今天收盤價 37.18 元計算，年化配息率約 6%；00909 配息 1.81 元，以今天收盤價 26.27 元計算，年化配息率接近 7%。

受到美國經濟強勁影響，針對市場原預測最快 6 月會迎來降息，美國總統拜登亦發表看法，他表示今年還是會降息，只是可能會延後 1 個月，引發股債市震盪，國泰投信 ETF 研究團隊表示，其實聯準會降不降息，投資人都不用對景氣或股債市表現太過於擔心，台股第一季以來，在資金豐沛、外資及投信助攻下，已提前站穩 2 萬點，目前的高點位更考驗投資人篩選個股的能力，透過一籃子股或債的 ETF 定期定額投資多頭市場，是免盯盤又可跟上大盤漲幅的懶人最佳投資法。

進一步觀察國泰投信 4 月除息的 ETF 中，兩檔債券 ETF 都是近期人氣標的，其中，00725B 規模已超過新台幣 968 億元，有望入列千億級債券俱樂部，指數持債平均有效存續期間為 11.77 年，標的指數近期殖利率有 6.11%(4/11)，因為殖利率和價格呈反比關係，未來降息後，若殖利率下降 1%，債券價格有機會上漲近 12%，若下降 2%，就可能有近 24% 的資本利得，近期殖利率創高，甜甜價讓買氣升溫。

另一檔 00933B，主打大到不能倒的全球系統性銀行，歷史上從無違約紀錄，吸引大戶及法人資金停泊，00933B 每張價格不到一萬七，有月月配息及收益平準金，且因債息屬於海外所得，免徵二代健保補充費，在綜合所得稅方面，海外所得 100 萬元以內免申報，適合精打細算族。