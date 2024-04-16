投信法人看地緣政治衝擊台股有限 逢低布局半導體ETF分散風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-16 17:30

美國聯準會降息預期恐延後，加上中東局勢動盪，台股今 (16) 日重挫 547.81 點，收在 19901.96 點，摜破 2 萬點大關，半導體族群成重災區。投信法人認為，台股基本面尚稱穩健，地緣政治影響有限，由於半導體產業仍在景氣復甦階段，相關供應鏈在 AI 題材火熱下受惠程度高，短線拉回正是逢低布局的買點，建議分批承接或選擇定期定額投入 ETF 分散波動風險。

台股今天帶量跌破月線，除了跌深反彈的矽智財族群外，幾乎全線下跌，半導體權值股跌幅都不輕，晶圓代工龍頭台積電失守 800 元關卡，新光臺灣半導體 30 ETF (00904-TW) 經理人詹佳峯表示，近期中東戰鼓頻仍，全球金融市場震盪加劇，市場擔憂中東地區未來更廣泛的衝突，推升避險情緒，美國十年公債殖利率飆升，美股重挫，台灣半導體類股也難以倖免。

不過，詹佳峯認為，地緣政治風險僅短線影響盤勢，中長期仍看好全球半導體景氣回升趨勢，及台灣半導體產業在全球 AI 浪潮下的獨特競爭優勢。

詹佳峯表示，國內有 5 檔半導體 ETF 全數跌破月線，建議一般投資人可以選擇擁「高含積量」與「高含科量」的半導體 ETF，趁現階段大盤回跌、半導體 ETF 股價回檔，低接卡位或定期定額佈局，較能掌握下一波半導體股反彈新牛勢。

以台股本周重頭戲來看，張圭慧指出，台積電將於 18 日召開法說會，所釋出的展望將成為市場風向球，預期在 AI 強勁需求下，今年營運有望逐季走強，半導體相關供應鏈可望受惠，連帶拉抬半導體 ETF 走勢。