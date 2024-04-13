3月ETF定期定額排名大洗牌 00878首登人氣王、成長王00919躍第5
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-13 10:50
證交所公布最新 3 月定期定額交易戶數統計，ETF 排名出現大洗牌，00878 首度擠下 0056 登上人氣王寶座，00919 則為成長王，戶數超車 00713 躍居第五名；個股方面，台積電交易戶數穩居榜首，單月激增逾萬戶，顯見投資人希望透過定期定額方式，避免錯過護國神山的成長行情。
國內 3 月掀起一波高股息 ETF 申購熱潮，帶動整體規模、受益人急速成長，觀察 3 月定期定額交易戶數排行榜，國泰永續高股息 (00878-TW) 以 25.6 萬戶奪下第一名，月增 2.7 萬人或 12%，首度超越元大高股息 (0056-TW)，0056 為 25.4 萬戶，月增 2 萬人或 8.9%。
第三名為元大台灣 50(0050-TW) 23.2 萬戶，月增 1.8 萬戶或 8.4%，第四則為富邦台 50(006208-TW) 13.7 萬戶，月增 1.8 萬戶或 15.9%。
值得注意的是，群益台灣精選高息 (00919-TW) 堪稱是定期定額戶數成長王，單月大增 3.3 萬戶或 50.9%，以 9.8 萬戶擠下元大台灣高息低波 (00713-TW) 登上第五名。
ETF 定期定額交易戶數第六至十名依序為 00713 的 8 萬戶、復華台灣科技優息 (00929-TW) 5.8 萬戶、富邦公司治理 (00692-TW) 3.4 萬戶、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 2.5 萬戶、國泰台灣 5G+ (00881-TW) 2.3 萬戶，各檔 ETF 戶數普遍較前月顯著成長，人氣強強滾。
至於個股方面，根據證交所統計，台積電 (2330-TW) 以 6.9 萬戶穩居定期定額人氣王寶座，單月大增逾萬人、增幅達 17.5%。台積電 3 月股價累計大漲超過 1 成，4 月更一舉站上 800 元大關，盤中寫下 826 元歷史新高，越來越多投資人利用定期定額扣款，將台積電當成存股標的，小資族也能搭上台積電成長行情。
觀察個股定期定額交易戶數前十名，除第一名的台積電及第六名的中華電 (2412-TW) 以外，其他 8 檔皆為金融股，向來是投資人青睞的存股標的，戶數皆較前一月穩定增加。
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