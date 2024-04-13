3月ETF定期定額排名大洗牌 00878首登人氣王、成長王00919躍第5

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-13 10:50

證交所公布最新 3 月定期定額交易戶數統計，ETF 排名出現大洗牌，00878 首度擠下 0056 登上人氣王寶座，00919 則為成長王，戶數超車 00713 躍居第五名；個股方面，台積電交易戶數穩居榜首，單月激增逾萬戶，顯見投資人希望透過定期定額方式，避免錯過護國神山的成長行情。

國內 3 月掀起一波高股息 ETF 申購熱潮，帶動整體規模、受益人急速成長，觀察 3 月定期定額交易戶數排行榜，國泰永續高股息 (00878-TW) 以 25.6 萬戶奪下第一名，月增 2.7 萬人或 12%，首度超越元大高股息 (0056-TW)，0056 為 25.4 萬戶，月增 2 萬人或 8.9%。

第三名為元大台灣 50(0050-TW) 23.2 萬戶，月增 1.8 萬戶或 8.4%，第四則為富邦台 50(006208-TW) 13.7 萬戶，月增 1.8 萬戶或 15.9%。

ETF 定期定額交易戶數第六至十名依序為 00713 的 8 萬戶、復華台灣科技優息 (00929-TW) 5.8 萬戶、富邦公司治理 (00692-TW) 3.4 萬戶、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 2.5 萬戶、國泰台灣 5G+ (00881-TW) 2.3 萬戶，各檔 ETF 戶數普遍較前月顯著成長，人氣強強滾。