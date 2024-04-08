18檔台股高息ETF今年來報酬平均漲近1成 6檔打敗大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-08 10:51

台股屢創新高，今年以來大盤累計上漲逾 13%，表現出色，進一步觀察可參與台股上漲契機又可分散個股投資風險的高息 ETF 表現，從 3 日收盤價來看，投信發行的 18 檔今年來含息報酬率平均上漲 9.2%，其中，群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 漲 16.14% 居冠，凱基優選高股息 30(00915-TW) 以 16.06% 緊追在後，共有 6 檔高息 ETF 打敗大盤。

財富管理業者表示，目前市面上共有 18 檔高息 ETF 可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。00919 有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔 EPS 選股的高息 ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

面臨金融市場退潮期的一波上升浪，業者建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息 ETF，搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。