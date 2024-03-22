〈航運指數〉三大長程線運價續跌 SCFI年後跌逾17%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-22 17:07

上海航交所今 (15) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 40.35 點至 1732.57 點，跌幅 2.27%，已較上周跌幅 5.98% 收斂，合計農曆年來跌幅超過 17%；三大長程航線運價本周續挫，持續反映淡季。

歐洲線本周運價續跌 28 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 續跌至 1943 美元，跌幅 1.42%，農曆年後已跌掉 23%。

地中海線同步走弱，每 TEU 來到 2887 美元，下跌 90 美元，跌幅 3.02%，農曆年來跌約 18%。

而美國線也持續下跌，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價下跌 410 美元至 4842 美元，跌幅 7.8%，二周來跌幅超過 14%；美西線每 FEU 報價 3621 美元，下跌 155 美元，跌幅 4.1%，二周來跌幅超過 10%。