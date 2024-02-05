慧洋-KY 1月獲利年增逾13倍 EPS 0.6元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-05 16:13
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 1 月合併營收為 16.3 億元，月減 7.73%，年增 22.25%，自結 1 月營業利益 5.26 億元，年增 107.43%，稅前盈餘 4.5 億元，年增 1373.45%，每股純益 (EPS)0.6 元。
慧洋指出，以往 1 月適逢亞洲地區農曆新年，貨物運輸需求較低，不過，紅海危機未解，船舶繞道使週轉天數增加，散裝運價指數有撐，主要衡量中小船舶現貨運價的 BPI 指數 1 月平均為 1589 點，平均日租金 14300 美元，年增約 40%，傳統淡季不淡。
展望 2024 年，慧洋說明，除了目前地緣政治因素影響，歐盟已開始對航運徵收碳稅，同時，第一年營運碳強度指標 (CII) 將公布，預期市場對節能船需求將持續攀升，
慧洋旗下共 133 艘散裝船，預計今年有 4 艘新船加入營運，並將持續依散裝市況處分老船，其中，Cape 2 艘預計第一季完成，另有 Panamax 34 艘、Supramax 27 艘、Handy 36 艘、Small Handy 26 艘、其他 3 艘，合計近 60% 為節能船舶，平均船齡約 8 年。
慧洋強調，將持續汰舊換新，朝全節能船隊目標邁進。
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