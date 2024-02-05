慧洋-KY 1月獲利年增逾13倍 EPS 0.6元

散裝航商慧洋 - KY( 2637-TW ) 今 (5) 日公布 1 月合併營收為 16.3 億元，月減 7.73%，年增 22.25%，自結 1 月營業利益 5.26 億元，年增 107.43%，稅前盈餘 4.5 億元，年增 1373.45%，每股純益 (EPS)0.6 元。

慧洋指出，以往 1 月適逢亞洲地區農曆新年，貨物運輸需求較低，不過，紅海危機未解，船舶繞道使週轉天數增加，散裝運價指數有撐，主要衡量中小船舶現貨運價的 BPI 指數 1 月平均為 1589 點，平均日租金 14300 美元，年增約 40%，傳統淡季不淡。