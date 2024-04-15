〈台股開盤〉中東戰鼓急催 開低挫逾200點後力圖回穩 僅重電股一枝獨秀

中東戰鼓急催，導致美股上週五全面重挫，恐慌指數一度飆破 19，創今年以來新高，台股今 (15) 日開盤也跳水逾百點，權值電子股幾乎全倒，一度大跌超過 200 點，最低下探至 20523 點，摜破五日線，回測十日線支撐，預計今日成交量將達 5000 億元的大量。