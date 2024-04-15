〈台股開盤〉中東戰鼓急催 開低挫逾200點後力圖回穩 僅重電股一枝獨秀
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-15 09:47
中東戰鼓急催，導致美股上週五全面重挫，恐慌指數一度飆破 19，創今年以來新高，台股今 (15) 日開盤也跳水逾百點，權值電子股幾乎全倒，一度大跌超過 200 點，最低下探至 20523 點，摜破五日線，回測十日線支撐，預計今日成交量將達 5000 億元的大量。
伊朗周六深夜發射上百枚飛彈、出動上百架無人機攻擊以色列後，美國總統拜登勸阻以色列總理尼坦雅胡不要立即對伊朗發動報復性回擊。最新消息指出，以色列戰時內閣 14 日進行討論後表示支持對伊朗發動反擊，但反擊的方式和時間仍存有分歧。
台股一開盤，權值股走勢偏弱，台積電 (2330-TW) 下挫超過 1%，跌破五日線，鴻海 (2317-TW) 跌幅也達 1%，面臨月線保衛戰，聯發科 (2454-TW) 重挫近 4%，失守月線支撐，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等都有 1% 以上的跌幅。
高價股也成為大型提款現場，股王信驊 (5274-TW) 跌近 1%，世芯 - KY(3661-TW) 續 3%，下探六個月來新低，持續回測年線，力旺 (3529-TW) 重挫近 3%，其他如川湖 (2059-TW)、M31(6643-TW)、創意 (3443-TW) 都有 2% 以上的跌幅，賣壓相當沉重。
不過，重電概念股持續一枝獨秀，亞力 (1514-TW) 一度逼近漲停，大亞 (1609-TW) 也觸及漲停板，其他如士電 (1503-TW)、華新 (1605-TW) 等都在盤上表態。
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