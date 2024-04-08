【籌碼週報】重電補漲比價行情？PCB與檢測設備廠具族群性？一文掌握上週法人買超9檔個股

鉅亨研報 2024-04-16 11:19

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.4.8-4.12)

上週投信買進之標的，買進共九檔，其中七檔電子股、兩檔傳產。聯茂與弘塑為連兩週買超的標的。族群性來說，半導體上游相關的檢測與設備 (穎崴、旺矽、弘塑) 以及 PCB(聯茂、金居、高技)具備族群性。

半導體檢測設備如穎崴、旺矽主要都是探針卡測試版相關供應商，主要受惠未來 AI 晶片的量產相關測試需求。而 PCB 部分，聯茂與高技受惠 AI、網通相關需求提升，金居主要反映在於銅價上漲對於銅箔廠售價將提升之預期。而另外兩檔傳產股，大亞反映市場對於重電的期待，具備補漲與比價行情。而長虹部分，因近期營建股均大幅上漲，長虹為營建股龍頭。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，先前 4/9 挑出的亞力，累計兩日價差 11.1%。先前於上週提醒過的聯茂，本週再次上漲，累計 4 月以來價差 13%。另外良維部分，2/20 與 2/29 都有挑出，雖 3 月買超力道趨緩，但近期再度出現，累計價差 31%。

二、最新價差一次看

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