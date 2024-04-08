search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

【籌碼週報】重電補漲比價行情？PCB與檢測設備廠具族群性？一文掌握上週法人買超9檔個股

鉅亨研報 2024-04-16 11:19

cover image of news article
【籌碼週報】重電補漲比價行情？PCB與檢測設備廠具族群性？一文掌握上週法人買超9檔個股。(圖:shutterstock)

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.4.8-4.12)

上週投信買進之標的，買進共九檔，其中七檔電子股、兩檔傳產。聯茂與弘塑為連兩週買超的標的。族群性來說，半導體上游相關的檢測與設備 (穎崴、旺矽、弘塑) 以及 PCB(聯茂、金居、高技)具備族群性。

半導體檢測設備如穎崴、旺矽主要都是探針卡測試版相關供應商，主要受惠未來 AI 晶片的量產相關測試需求。而 PCB 部分，聯茂與高技受惠 AI、網通相關需求提升，金居主要反映在於銅價上漲對於銅箔廠售價將提升之預期。而另外兩檔傳產股，大亞反映市場對於重電的期待，具備補漲與比價行情。而長虹部分，因近期營建股均大幅上漲，長虹為營建股龍頭。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，先前 4/9 挑出的亞力，累計兩日價差 11.1%。先前於上週提醒過的聯茂，本週再次上漲，累計 4 月以來價差 13%。另外良維部分，2/20 與 2/29 都有挑出，雖 3 月買超力道趨緩，但近期再度出現，累計價差 31%。

進入第二季，又是投信基金新的一季開始，法人選股換股的頻率將增加，而在此一時間，想要從初期就開始介入，並適逢台股於兩萬點的新高位置，關注投信動向就是個重點。可參考【法人籌碼跟著走】專欄。以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、最新價差一次看

完整內容請至豐雲學堂觀看！

延伸閱讀：

1. 如何估算產業成長動能？秘訣就在 4/20 告訴你

2.2024 股東會紀念品出爐，這一天買進才來得及領取！本周 62 檔股票最後買進日一文查詢

3.【豐學 PRIME｜投資知識不再挑食】從總經、產業、個股、話題時事、到存股策略都幫你準備好，時間有限就看這些！

4.【法人籌碼跟著走】透過投信動作，每天篩出 1~5 檔有價差潛力的公司，選股痛點一次幫你解決






Empty