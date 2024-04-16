川普媒體再重挫18% 川普恐拋售全部持股

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 10:18

經營社交媒體平台經營 Truth Social 的 TMTG 公司自 3 月 26 日上市以來，股價波動劇烈，除了吸引狂熱的川普支持者相挺外，認為該股被嚴重高估的賣空者也蜂擁而至。

TMTG 經合併特殊目的收購公司 (SPAC) 上市首日該股以 70.90 美元開盤，迄今已跌逾 62%。周一該股大跌 18.35%，收每股 26.61 美元。

TMTG 周一向美國證交所 (SEC) 提交文件，披露了增發普通股的計畫，文件顯示，該公司計畫申请發行 21491251 股和 4061251 份認股權證。

另外，公司提到了現有的股東可能在未來轉售至多 146108680 股（超過 1.46 億股）普通股，其中 114750000 股（約 1.15 億股）股票來自美國前總統川普。 據了解，川普約持有 7880 萬股 TMTG 普通股。

文件顯示，如果普通股能夠在三年內，任意連續的 30 個交易日中有 20 個交易日的成交量加權平均價（VWAP）超過 17.50 美元，川普將獲得 3600 萬股「Earnout」股票， 這將使川普的股票數從 7880 萬升至 1.15 億左右。

律師事務所 Cooley LLP 專門從事企業合併的證券律師 Peter Byrne 稱，這些條約是「完全符合標準的」。 銀行家和律師也告訴媒體，文件並未表明急迫的出售意圖，但它確實為川普在禁售期滿後售股掃清了道路。

2021 年 10 月，川普創立了川普媒體科技集團 TMTG，2022 年初推出 Truth Social，試圖與社群媒體巨頭競爭。 但研究機構數據顯示，今年 2 月「Truth Social」僅擁有約 500 萬活躍用戶，與美國主流社群平台相較遠。

月初的文件也顯示，該公司 2023 年的營收僅 410 萬美元，淨虧損則達了 5820 萬美元。 Verity Research 主管 Ben Silverman 表示，TMTG 這支股票的估值與財務狀況明顯脫節。

分析認為，TMTG 的高估值大部分源自於川普的「名人效應」，人們投資 TMTG 更像是一種政治表態。 這使得川普的支持者能推動股價走高，但也吸引了做空者的到來。