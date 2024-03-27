川普媒體公司上市 川普身價飆升30億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-03-27 09:07

投資者熱切支持美國前總統川普的新媒體公司，令其淨資產急劇波動，可望為其金融投資組合增加數十億美元。

川普為新社群平台 Truth Social 成立的媒體公司 Trump Media & Technology Group(TMTG)，周二 (26 日) 起以代碼「DJT」於那斯達克交易所上市交易，盤中股價一度跳漲 58%，最終收高 16.12% 至每股 58 美元。

據《巴隆周刊》報導，TMTG 公司 (DJT-US) 的成功上線讓川普淨資產增加 30 億美元以上。

截至 12 月底，當時仍未上市的 TMTG 公司估值約為 16 億美元，而川普當時擁有的 90% 持股價值約為 15 億美元。

現在該公司已上市，川普持股比例降至 58%，但價值卻增加許多。川普本人持有新公司 7900 萬股，以周二收盤價計算，價值約 45.55 億美元。

然而，這份新財富卻有個重要事實：目前仍是帳面價值，根據目前的交易條款，川普至少 6 個月內都不能出售或出借該公司股票，除非董事會表決同意或修改條款，但若這樣做恐導致股價崩跌。

此帳面價值的增加適逢川普財務狀況不穩定時期，該公司上市前，《富比士》稱川普淨資產為 23 億美元，而《彭博》稱川普財富高峰期為 31 億美元，此回股價飆升使他首次躋身全球 500 大富豪之列。

川普的財富向來建立在房地產等非流動資產。例如，《巴隆周刊》近期估計，他在曼哈頓第六大道 1290 號辦公大樓的股份價值約 3 億美元，但他持股篇少數，因此對該資產的影響力實則在於擁有建築物大部分的房地產公司。

川普近日順心的事不少，原本 2 月紐約法院裁定，川普因金融詐欺案中需承擔 4.64 億美元的賠償責任，但周一上訴法院裁定，川普只需要支付 1.75 億美元的保證金即可上訴，且免於其名下房地產被扣押，同時將繳納期限再延長 10 天。

然而，TMTG 上市湧入的股市財富能否協助川普解決其債務問題尚待觀察，因為該公司尚未獲利，雖然擁有 890 萬名用戶註冊，但去年銷售額僅 330 萬美元，且淨損多達 4900 萬美元。