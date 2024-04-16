小心AI幻覺！全球最大避險基金橋水已採用AI投資

人工智慧的「人工幻覺」風險

與去年的資訊揭露資料相比，橋水在今年提交的資訊揭露資料中新增了 AI 帶來的風險。



它寫道，伴隨著計算技術、數據分析和相關領域的發展，組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向於使用生成式人工智慧、大語言模型、機器學習、人工神經 網路等工具，橋水也不例外。



橋水使用 AI 工具來管理基金和客戶組合的部分方面。 不同策略對 AI 應用的方式不同。 例如，部分策略可能會使用一類或多類 AI 工具，這類工具將直接用於投資和資產配置決策。



在看到 AI 威力的同時，橋水在資訊揭露資料中，也提示了 AI 可能存在的風險。



例如，AI 用於基本面分析，有出錯的風險。 橋水在資訊揭露資料中也談到了 AI 可能會出現的問題之一：AI 幻覺（AI Hallucination），即 AI 會捏造數據，並使它看起來像真的一樣。



此外，隨著 AI 應用任務複雜度提升，AI 操作不透明會使審查和監督過程越來越難以實施。 如果第三方服務提供者或任何交易對手，也在其業務活動中使用 AI 工具，那麼橋水及其客戶可能會直接或間接地進一步面臨 AI 工具的風險。



全球最大對沖基金對 AI 的重視也體現在人事上。 耶魯大學官網資料顯示，耶魯大學統計學、資料科學教授，政治科學教授 Jasjeet Sekhon 目前為橋水高級資料科學主管。