別和川普對著幹？TMTG明明虧損又競爭嚴重 為何空軍損失慘重？

鉅亨網編譯許家華 2024-03-27 13:29

美國前總統川普成立的媒體公司 Trump Media & Technology Group(TMTG)，在完成與特殊目的收購公司 DWAC 的合併後，周二 (26 日) 起以代碼「DJT」於那斯達克交易所上市交易，單日振幅劇烈，賣空者損失慘重。

該股表面上似乎適合放空，畢竟該公司尚在虧損、處於競爭激烈的行業，且競爭對手規模大很多。此外，創始人也備受爭議。

但大額賣空 TMTG 公司的市場空頭，卻恐損失大量資金。事實上，他們已經損失慘重了。

TMTG (DJT-US) 周二開盤後飆升，盤中漲幅一度來到 58%，還曾因波動過劇而短暫停止交易，但在恢復交易後失去動力，最終漲幅收斂至 16%。

儘管如此，DWAC 股票今年迄今已飆升 230% 以上，現今川普擁有的該公司市值約 46 億美元。

專注於賣空的研究公司 S3 Partners 的預測分析總監 Ihor Dusaniwsky 表示，TMTG 公司的股票很難做空。

但賣空者仍絡繹不絕，該股空單餘額超過 10% (即該股發行在外的股份有 10% 遭賣空)，對上市公司來說，這是相較高的賣空金額，但又不像其他賣空者最喜歡的目標那麼大，例如，根據標普全球市場情報數據，Novavax (NVAX-US)、超越肉類 (BYND-US)、維珍銀河 (SPCE-US) 和精神航空 (SAVE-US)，這些股票的空單餘額，截至 3 月底下旬均約莫在 30% 至 40% 之間

Dusaniwsky 表示，現在川普媒體可供賣空者借入的股票不多，且借入的費用很高，上周在川普獲允許合併 DWAC 之前，就已經賣空 DWAC 的投資者已損失慘重，今年截至周一午盤，賣空者已在交易中損失 8250 萬美元。

川普媒體的股價走勢讓人想起 GameStop (GME-US) 和 AMC (AMC-US) 2021 年散戶激起的史詩般軋空。

Dusaniwsky 表示，曾經狙擊 DWAC 但失敗的賣空者，這回可能瞄準川普媒體股票，但這是相當冒險的策略。

川普擁護者在社交媒體平台 Truth Social 上討論如何讓賣空者荷包大失血的計畫，其中一些人以「MOASS」(所有軋空之母) 來形容該股的瘋狂購買潮，這與 2021 年 GameStop 和 AMC 支持者在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇上使用的語詞相同。

這仍無法阻止嘲笑 TMTG 估值的投資者賣空該股，Dusaniwsky 表示，對於這類迷因股，空頭角色常常輪替，舊空頭被殺得鮮血淋漓之際就會被狂熱的新空頭取代。

「如此高的股價可能會吸引賣空者進入，因為他們會盼望短期內回調至 30 美元左右。這回被軋空擠掉的空頭，會由新的賣空者取代，因為他們認為這是具有吸引力的新切入點。」Dusaniwsky 說。