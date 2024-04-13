高盛上調黃金前景：年底上看2700美元
鉅亨網編譯許家華 2024-04-13 10:19
過去兩個月，黃金價格飆升程度令人咋舌，如今黃金已經突破每盎司 2000 美元的關鍵心理關卡，而且沒有任何放緩的跡象，迫使各家金融機構重新評估其前景。
高盛指出，在本周美國發布 3 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期後，黃金走勢相對穩定，顯見黃金的牛市並非由一般的宏觀因素所推動。
事實上，儘管市場定價聯準會 (Fed) 降息幅度逐漸減少、成長趨勢強勁以及股市創紀錄，但黃金過去兩個月內仍上漲了 20%。
高盛寫道：「黃金的傳統公允價值將尋常的催化劑—實際利率、成長預期和美元—與資金流動和價格連結起來。但這些傳統因素都無法充分解釋今年迄今金價走勢的速度和規模。然而，傳統金價模型的大量殘差既不是新特徵，也不是估值過高的跡象。」
自 2022 年中期以來，黃金大部分漲勢是由新的增量 (實物) 因素推動，尤其是新興市場的央行增持黃金，以及亞洲散戶買盤的顯著加速。
高盛表示，目前的宏觀政策和地緣政治仍然充分肯定了這些因素。
「此外，由於 Fed 降息仍可能成為緩解今年稍晚 ETF 阻力的催化劑，以及美國總統大選週期和和財政環境帶來的右尾風險，黃金的看漲傾向仍然明顯。」
從重新調整的價格水準來看，高盛認為其所見的價格利多因素仍在發揮作用，因此他們將年底黃金價格預期自先前估計的每盎司 2300 美元調升至每盎司 2700 美元。
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