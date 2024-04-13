高盛上調黃金前景：年底上看2700美元

鉅亨網編譯許家華 2024-04-13 10:19

過去兩個月，黃金價格飆升程度令人咋舌，如今黃金已經突破每盎司 2000 美元的關鍵心理關卡，而且沒有任何放緩的跡象，迫使各家金融機構重新評估其前景。

最新修正後的黃金前景來自金融界重量級企業—高盛，其新預期顯示黃金前景只會更加璀璨耀眼。

高盛指出，在本周美國發布 3 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期後，黃金走勢相對穩定，顯見黃金的牛市並非由一般的宏觀因素所推動。

事實上，儘管市場定價聯準會 (Fed) 降息幅度逐漸減少、成長趨勢強勁以及股市創紀錄，但黃金過去兩個月內仍上漲了 20%。

自 2022 年中期以來，黃金大部分漲勢是由新的增量 (實物) 因素推動，尤其是新興市場的央行增持黃金，以及亞洲散戶買盤的顯著加速。

高盛表示，目前的宏觀政策和地緣政治仍然充分肯定了這些因素。

「此外，由於 Fed 降息仍可能成為緩解今年稍晚 ETF 阻力的催化劑，以及美國總統大選週期和和財政環境帶來的右尾風險，黃金的看漲傾向仍然明顯。」