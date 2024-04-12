白銀今年以來漲幅已超過黃金 分析師：預計銀價上30美元才會見回調

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-12 16:30

繼黃金上漲之後，白銀價格也隨之高升，白銀價格周四 (11 日) 不僅觸及近 3 年高點，今年以來上漲幅度甚至超過了黃金。

紐約商品交易所 6 月交割的黃金期貨周四上漲 24.30 美元，漲幅為 1%，收於每盎司 2372.70 美元的歷史新高，今年迄今已上漲 14.5%。而 5 月白銀收在每盎司 28.25 美元，為 2021 年 5 月 18 日以來最高。

同時，基於最活躍合約的白銀，已經連續 11 個交易日上漲，這是自 2014 年 2 月以來最長的連續上漲，今年上漲了 17.3%。

《黃金通訊》編輯 Brien Lundin 表示，儘管美國公債殖利率和美元走強帶來了典型的阻力，但黃金仍在上漲這種購買反映了「對黃金的巨大、且對價格不敏感的需求」。

他補充說：「這表明央行正在買入，但可能還有更多因素正在發生。」

投資者網站 GoldSeek.com 和 SilverSeek.com 創辦人兼總裁 Peter Spina 表示，大多數貴金屬市場觀察家、投資者和交易員都在關注黃金和白銀價格的這種「不講理」的漲勢，並仍在對市場應用舊規則。

Spina 預計，未來金銀價格不會出現顯著回調，並補充說，過去幾天拋售的人可能為時過早。

他表示：「市場移動到一個新的更高水位，並在那裡停留，在如此巨大的上漲之後，價格不會出現傳統的回調，而是上漲並開始再次走高。」

他說，這意味著已經賣出的交易員或投資者，可能會在接下來的一波上漲浪潮中重新入市，而這可能是在出現有意義的整合之前的最後一次行動。

Spina 認為，如果金價站上 2500 美元以上，市場可能出現「第一次明顯回撤」，但他表示，在投資者回撤之前，金價可能會超出預期，再上漲數百美元。