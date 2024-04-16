〈貴金屬盤後〉地緣政治擔憂加劇 黃金獲避險支撐上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-04-16 07:16

由於中東緊張局勢刺激避險需求，黃金價格周一 (15 日) 攀升，儘管因美國 3 月零售銷售升幅高於預期，引起美元和美國公債殖利率走高，令市場更加擔憂美國聯準會 (Fed) 可能推遲今年的降息時間點。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.4% ，收每盎司 2383. 美元。

現貨黃金周一上漲 0.9% 至每盎司 2365.09 美元。上周五因預期伊朗對以色列進行報復性攻擊，金價觸及歷史新高 2431.29 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，這似乎是地緣政治驅動的價格走勢，這可能與以色列國防軍的聲明有關。

伊朗針對本月初其駐敘利亞領事館遇襲事件做出回應，在 4 月 14 日向以色列領土發動大規模空襲，令大眾擔憂該地區動盪擴大。

據報導，美國總統拜登上周末敦促緩和緊張局勢，據悉美國外交官正戮力說服以色列不要報復。然而，以色列軍事參謀長 Herzi Halevi 中將表示，以色列將對伊朗周末的飛彈襲擊做出回應，但沒有透露何時或如何回應。

美國 3 月零售銷售

美國商務部周一公布，3 月通膨上升並沒有阻止消費者購物腳步，依季節調整後，3 月零售額成長 0.7%，遠高於《道瓊》普遍預測的成長 0.3%，進一步證明經濟在第一季結束時表現良好。

該數據激勵美元上漲 0.2%，10 年期公債殖利率觸及五個月高點。市場目前預期，年底前降息次數 (每回 25 個基點) 自先前預期的 3 次下降至不到 2 次。

然而，RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，「短期內，隨著地緣政治溢價退去，金價可能會跌向 2200 美元。」

央行按策略採購

央行採購黃金的積極度也提供金價支撐力。

Heraeus 分析師報告指出：「儘管金價創歷史新高，但短期內不太可能出現大規模逆轉的淨拋售，因為央行往往按策略採購，對金價不敏感。」

其他金屬交易

現貨白銀上漲 3%，至 28.72 美元，前一交易日觸及近三年高點。

Heraeus 分析師表示，「工業需求（主要來自太陽能光電製造）和機構投資似乎都對白銀構成支撐」。