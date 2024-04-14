鉅亨網新聞中心 2024-04-14 10:11

據以色列國防軍周六 (13 日) 晚間表示，伊朗對以色列發動了無人機攻擊，升級了兩國之間長期存在的緊張局勢，並有可能引發區域戰爭。

拜登政府證實伊朗開始發動攻擊，表示美國將「與以色列人民站在一起，支持他們抵禦這些來自伊朗的威脅」，伊朗官方則警告美國不要捲入衝突。

報導稱，數十架自殺式無人機從多個伊朗地點向以色列發射。 此外，伊朗向以色列目標發射了第一批彈道飛彈。 數十枚彈道飛彈射入以色列，目前暫無人員傷亡報告。

伊朗常駐聯合國代表團在社群媒體上發文表示，伊朗對以色列的攻擊可以被視為已「結束」。伊朗常駐聯合國代表團表示此次伊朗軍事行動是根據《聯合國憲章》第 51 條，關於合法防衛的規定發起的。 如果以色列再犯「錯誤」，伊朗的反應將會更加嚴厲。 代表團也警告美國不要捲入衝突。

伊朗大規模發動襲擊

伊朗伊斯蘭革命衛隊就其針對以色列的軍事行動發表聲明表示，為了回應以色列的罪行，包括襲擊伊朗駐敘利亞使館領事處並導致多名軍事人員死亡，伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊使用數十架無 人機和飛彈，對以色列某些目標展開打擊行動。

聲明表示，此行動的細節受到伊朗武裝力量總參謀部監督，並獲得伊朗最高安全委員會批准，同時獲得伊朗國防部、伊朗軍隊的配合。

以色列國防軍發言人稱，「伊朗向以色列發射無人機，我們已做好防禦和攻擊準備」。

根據以色列第 12 頻道消息，當地時間 4 月 13 日晚，數十架無人機從伊朗發射到以色列。 另據以色列軍隊電台引述以色列消息人士報導，無人機從多個地點發射。以色列消息人士稱，伊朗的攻擊包括巡弋飛彈，而不僅僅是無人機。

各國緊急回應

以色列於當地時間周日 00:30 關閉了領空。以色列軍方宣布，周日和周一學校停課，學校的 " 教學活動、旅行和郊遊以及課外活動將暫停。

以色列的鄰國約旦和黎巴嫩宣布關閉領空，與伊朗接壤的伊拉克也宣布關閉領空。以色列的另一個鄰國埃及也宣布其防空處於高度戒備狀態。

英國政府表示將向中東增派戰鬥機，並將 「在必要時攔截我們現有任務範圍內的任何空襲」。

巴黎譴責了伊朗的襲擊，柏林則表示這可能使該地區「陷入混亂」。

事件醖釀已久，加密貨幣重挫

由於襲擊時間全球市場閉市，第一時間加密貨幣受創慘重，比特幣重挫超 7000 美元，最低至 60691.01 美元。

據 Watcher.Guru 於 X 平台表示，伊朗對以色列發動襲擊後，加密貨币市場損失數億美元。

自 10 月以來，伊朗和以色列之間的緊張關係已經升溫，尤其是在伊朗指責以色列于 4 月 1 日對其駐大馬士革領事館發動襲擊後。伊朗領導人，包括哈米尼 (Ali Khamenei) 在内，承諾要對大馬士革的襲擊進行報複，而以色列則威脅要進行反擊。以色列對其在大馬士革的襲擊是否參與既不否認也不承認。