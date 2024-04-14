伊朗直接襲擊以色列本土！美媒披露：拜登不支持以色列反擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-14 14:22

伊朗周六（13 日）直接襲擊以色列本土，全球高度關注以色列、美國的反應，一名美國白宮官員透露，總統拜登向以色列總理尼坦雅胡表示，不支持以色列反擊，理由是擔憂此舉恐引爆區域性戰爭。

據美媒《Axios》披露，白宮官員說，拜登周六告訴尼坦雅胡，以色列、美國及該地區其他國家的聯合防禦，讓伊朗的襲擊失敗。拜登向尼坦雅胡說：「你贏了，接受這場勝利吧。」

這名白宮官員並說，拜登告知尼坦雅胡美方不會參與任何針對伊朗的進攻行動，也不會支持這類行動，尼坦雅胡表示，他理解。

美國官員表示，拜登和幕僚擔心，如果以色列做出反擊，可能會引發區域性戰爭，帶來災難性後果。

一名以色列高階官員透露，拜登與尼坦雅胡通話之際，美國國防部長 Lloyd Austin 也與以色列防長 Yoav Gallant 通話，並要求以色列在對伊朗做出任何反應前，要先通知美方。