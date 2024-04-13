鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-13 13:52

美國總統拜登周五（12 日）說，預料伊朗「很快」就會攻擊以色列，並警告伊朗不要動手，美國官員表示，正在向中東派遣更多軍艦和軍機。

據《路透》報導，拜登被問到有什麼話要告訴伊朗時，他簡短答道「別動手」，並強調華府捍衛以色列的承諾。

他說：「我們會全力捍衛以色列，挺以色列。我們會協助保衛以色列，伊朗不會得逞的。」拜登說，他不能洩露國安情資，但他預料伊朗可能「很快」就會動手。

據《華盛頓郵報》報導，美國官員在周五表示，由於擔憂伊朗即將報復以色列，五角大廈正在加強在中東的軍事部署，派遣更多軍艦和軍機。

一位熟悉五角大廈計畫的美國國防部官員以國安為由，拒絕透露參與行動的軍艦和軍機數量。該官員說，已經部署在中東的軍艦，包括「艾森豪號」航空母艦，且「卡尼號」驅逐艦、「阿利 · 伯克號」驅逐艦也都在附近。

另據倫敦《金融時報》周五報導，美國請求中國、土耳其、沙烏地阿拉伯等國幫忙，希望這些國家勸伊朗不要對以色列發動報復性攻擊。

伊朗動手的導火線，是以色列在 4 月 1 日空襲伊朗在敘利亞首都大馬士革的駐地，擊殺伊朗聖城旅指揮官、指揮官副手等七人，伊朗駐敘大使館一棟附屬建築被夷為平地。

伊朗駐敘利亞大使 Hossein Akbari 指出，伊朗駐敘利亞大使館週邊建築遭到以色列 F-35 戰機發射六枚飛彈，攻擊這棟建築物。Akbari 說，當時他正在大使館辦公室，親眼目睹這場空襲。

近日多國外交部門和駐外使領館發布公告，提醒公民關注中東局勢，非必要不前往或謹慎前往以色列、伊朗等國。

美國駐耶路撒冷使館在周四發布安全警告，提醒公民繼續保持警惕，提高安全意識，並要求美國政府公務員及其家眷禁止在特拉維夫、耶路撒冷以外地區從事私人出行活動，直到另行通知。

中國駐以色列使館也提醒在以公民留意安全形勢和使館發出的安全提醒，時刻繃緊安全防範這根弦，堅持非必要不外出，堅決避免前往高風險地區和敏感地點。