油電糖水四大國營事業招考665人 起薪 4.1萬 5年後上看6萬

四大國營事業招募新血不間斷，經濟部將舉辦所屬事業新進職員招考，台電、中油、台糖與台水暫定釋出 665 名額，起薪約 4.1 至 4.2 萬元。甄試簡章預定 6 月 12 日上網公告，10 月 13 日進行甄試初（筆）試。



為因應國營事業人力需求，經濟部持續徵才，今年招考總名額暫定為 665 名。本次甄試共有 23 個類別，其中電機類招考 168 名為最多，如台電因應穩定供電及邁向電力淨零轉型所需電網電力、儀控、運轉維護等專業人才。



除了電機類別外，企管釋出 115 個名額為次多，另有人資 9 名、財會 29 名、資訊 33 名、圖書資訊 4 名、統計資訊 3 名、政風 4 名、法務 4 名、地政 18 名、土地開發 4 名、土木 45 名、建築 8 名、機械 85 名、儀電 44 名、環工 10 名、職業安全衛生 14 名、畜牧獸醫 3 名、農業 8 名、化學 9 名、化工製程 39 名、地質 6 名、地球物理 3 名，號召全台各領域人才加入國營事業行列。



經濟部說明，本屆招考新進職員起薪約 4.1 萬元至 4.2 萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。另如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第 5 年，月薪最高可上看近 6 萬元。



甄試簡章預定於 6 月 12 日於甄試網站公告（https://service.taipower.com.tw/exam/）