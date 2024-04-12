中國新能源車價格殺戮 Q2電芯價格估續跌

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-12 16:10

中國動力電芯價格經歷過去一年多時間的持續下滑後，今年 2 月以來供應鏈價格逐漸回穩，TrendForce 研究顯示，在原料成本上漲支撐下，3 月中國動力電芯價格整體持穩，不過，第二季因中國新能源車品牌加速價格戰，影響動力電芯價格下滑。

TrendForce 指出，3 月電池級碳酸鋰價格先後突破每噸人民幣 10 萬元、11 萬元，至月底價格雖有修正，3 月整體電池級碳酸鋰均價仍月漲 14%，也帶動電池價格維持，方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯月均價分別達 0.48 元 / Wh、0.42 元 / Wh 和 0.50 元 / Wh。

儲能電芯方面，3 月儲能電芯市場需求開始恢復，但復甦程度不及動力電芯，多數儲能電芯企業稼動率開工率偏淡，其中磷酸鐵鋰儲能電芯 3 月均價 0.42 元 / Wh，月跌約 2%。目前儲能電芯供應端仍處於過剩狀態，同時隨著更具價格優勢的 280Ah + 大容量儲能電芯出貨占比的提升，預計儲能電芯價格將進一步下跌。

消費電芯方面，隨著鋰、鈷等金屬原料價格回升，消費電芯 3 月均價月漲 4%，至 5.61 元 / Ah。目前鋰、鈷金屬原料價格較難再上漲，因此消費電芯價格持續回升有難度，預計 4 月均價持穩。

TrendForce 表示，相較 2023 年同期，2024 年初大多數原材料價格已跌逾半。隨著上游核心原料價格逐漸跌至企業邊際成本水準，部分高成本的產能將面臨加速出清，有望緩解產能過剩問題，恢復供需穩定。

整體而言，受供應端減產影響，第一季末鋰價止跌回升，但由於產能過剩的格局短期內並未扭轉，因此鋰價回升幅度有限，預期在上下游價格博弈下，第二季鋰價漲跌的空間有限。