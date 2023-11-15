台泥擬斥255億元在溫哥華建低碳電芯廠 加國府出資參與

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日公告，旗下能元科技 Molicel 將斥資 10.9 億加幣、約新台幣 255 億元，在加拿大溫哥華興建當地最大的高性能三元鋰電池電芯廠，加拿大政府也以淨零加速器 (NZA) 計畫中的戰略創新基金(SIF)，投資 48 億元。

能元科技加拿大廠預計 2024 年動土，2028 年投產，產能為 2.8GWh、年產 1.35 億顆的圓柱型三元鋰電池，將是全球首座 100% 綠電低碳高動力電芯廠，當地電力公司 BC Hydro 也特別規畫興建輸配電網將水力發電供能元科技使用。

在歐盟實施聚焦產品碳足跡的電池法後，全球指標電芯廠 LG、寧德時代等紛紛規畫生產純綠電電池，能元科技「次世代高效能三元鋰離子電池」兼具高能量密度與高放電功率，比目前多數亞洲生產之電池減碳近 50%，

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 也親自造訪能元科技位於溫哥華的基地，共同宣布此投資案，杜魯道表示，氣候政策就是經濟政策，支持能元科技建立電芯廠，強化加拿大作為全球潔淨科技領導者的角色，並創造了良好的工作機會。

台泥董事長張安平表示，很高興重返能元科技的起源地溫哥華，作為綠色能源計劃的新中心，將與在地伙伴們一起致力生產真正的綠色電池，響應英屬哥倫比亞省的全面綠能再生水力發電計畫。

此次能元科技在溫哥華打造加拿大最大的高性能三元鋰電池電芯廠，除了加國政府挹注外，台泥自籌款則佔 100 億元，其他將透過銀行貸款及引進策略性投資人參與，能元科技與當地政府仍在洽商其他補助案。

目前能元科技在溫哥華已有近百位能元研發與行銷團隊，電芯廠投產後預計為當地創造 450 個新能源高端人才工作機會。溫哥華包含亞馬遜、三星、微軟皆在此設廠，車廠如賓士、Volvo 也在當地進行氫燃料電池研究。

能元科技藉由此次建廠參與加拿大政府淨零加速器 (NZA) 計畫，希望吸引前瞻企業參與加拿大的減碳工程，實現加拿大 2030 年減少 40-45% 溫室氣體排放，並在 2050 年達成淨零排放的目標。