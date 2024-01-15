〈中油展望〉去年虧損收斂至180億元 今年天然氣價格走跌 營運拚轉盈

中油公司去年全年營收 1.11 兆元，年減 7.5%；自結虧損 180 億元，虧損較前一年大幅收斂，董事長李順欽今 (15) 日表示，隨著天然氣價格走跌，力拚今年營運虧轉盈、稅前盈餘有望達 33 億元。

李順欽說，中油累計虧損 318 億元，去年政策吸收規模就達 805 億元，其中，天然氣最多、達 523 億元，其次是汽柴油吸收 170 億元、液化石油氣 (LPG)(桶裝瓦斯)112 億元，相互抵扣下來其實是有盈餘。

他也坦言，中油借款超過 6000 億元，負債比例 90%，今年利息支出更高達 140 億元，因此希望能夠適度反應價格，也希望政府能夠在協助改善現金流。

展望今年，李順欽預估，今年營收將優於去年，約 1.2 兆元，獲利則在天然氣價格走跌下，營運虧轉盈，稅前盈餘約可達 33 億元，不過最大變數則在石化，因為中國疫情後復甦不如預期，且產能出現供過於求。

中油今年將持續進行轉型，預計投資金額約 339 億元，將涵蓋天然氣等能源轉型，讓黑金變綠金。李順欽表示，旗下鈦酸鋰 (LTO) 材料試量產工場廠房，預計今年第一季、最慢 4 月開始商轉，年產能約 1200 噸。

另外，去年提出申請的加氫站，已經完成量化風險安全評估，今年會持續與民眾溝通、提高接受度，雖然中油氫能技術還只是嬰兒期，離商業化程度還相當遙遠，但中油仍會持續投入。