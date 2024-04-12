全台首檔！玉山發永續發展債 實際行動支持生物多樣性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 16:29

為促進永續生態發展，達成自然正成長 (Nature Positive) 目標，玉山銀行表示，已於 10 日發行兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券，為台灣第一檔，所募資金將投入再生能源發展、農林資源保育及維護生物多樣性等相關計畫。

玉山銀表示，依循規範取得櫃檯買賣中心永續發展專項資金債券資格認可，以及第三方機構評估報告。自 2017 年發行國內首批綠色債券起，年年發行永續發展債券，總發行金額已逾新台幣 250 億元，為國內永續發展債券發行規模最大、檔數最多的金融業者。

玉山首度將生物多樣性議題納入債券募集資金的投資計畫中，於推動永續投資時同步展開生物保護、復育的行動。玉山銀行董事長黃男州強調，「一個好的 ESG 策略，就是一個好的銀行發展策略」。

黃男州表示，面對極端氣候，若能保有越豐富的自然資源及物種，就越有韌性對抗氣候變遷。玉山結合金融本業，透過政府、產業、學界的跨界合作，回應複雜的生物多樣性議題，未來也將持續發揮正向影響力，期望為美麗的臺灣與永續的地球盡一份心力。

玉山為全球首批加入 TNFD(自然相關財務揭露 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) 先行者，承諾於 2025 年前依據 TNFD 架構進行資訊揭露。玉山自 2014 年起即與慈心基金會執行「玉山瓦拉米」專案，鼓勵在地農民轉型有機友善耕作，迄今累計收購逾 34 萬公斤有機米，以棲地營造守護臺灣特有種動植物，同時改善原鄉部落生計。