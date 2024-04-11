台糖第三及第四枚環保旅館標章入袋 台東池上牧野渡假村將為第五家

台糖公司致力 ESG 永續發展，今年 3 月台北會館，以及花蓮旅館相繼取得「銅級環保標章旅館」認證，截至目前台糖已有 4 家取得環保標章旅館認證，創建綠色旅遊的新里程碑。池上牧野渡假村可望成為第五家，各環保旅館也推出環保客房優惠專案。



台糖表示，位於西門町商圈的台糖台北會館，以及座落於花蓮光復糖廠內的台糖花蓮旅館，為實踐環境永續積極推動綠色採購、綠色行銷、落實節能、節水、減低廢氣與廢水排放等汙染防制措施，並宣導減少使用一次性備品，每個項目皆達到環保旅館標章查核的標準，進而於今年 3 月 11 日及 22 日取得銅級環保標章旅館認證，使得台糖已擁有 4 家提供環境永續服務的旅館。



台糖持續推廣綠色低碳、環境友善的旅遊型態。在此之前，台糖柳營尖山埤渡假村及台糖長榮酒店已於去年取得環保標章認證，今年台糖台北會館與台糖花蓮旅館接踵跟上，位於台東的台糖池上牧野渡假村也已啟動取得銅級環保旅館認證的程序。