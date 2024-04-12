特斯拉在中國賣不動了？分析師：多重因素導致 4月銷量恐月減六成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-12 08:58

美國財經媒體《霸榮周刊》報導，根據中國乘聯會周三 (10 日) 數據，特斯拉中國 3 月銷量為 6.2 萬輛，年減率 18.6%，今年第一季銷量為 13.2 萬輛，較去年同期下滑 3.6%，這一銷售成績落後比亞迪(002594-CN) 和吉利汽車 (00175-HK) 汽車，排在第三名位置。

但更讓市場憂心的是，特斯拉中國銷量恐持續走降，花旗分析師 Jeff Chung 引述統計數據指出，特斯拉 4 月首周在中國銷量僅 1880 輛，分別較上一周以及上月下滑 89% 與 86%，Chung 估計特斯拉 4 月銷量恐較 3 月減少 60%。

特斯拉在中國銷量持續低迷有多項原因導致，像是北京車展將於 25 日登場，消費者打算等待更多新車上市才出手購買，並希望獲得可能在今年第二季推出的購買補貼。此外，3 月最後一周通常是許多中國車企努力衝業績提高銷量的時機。

中國市場的重要性對特斯拉不言而喻，今年首季在中國銷量約佔特斯拉 38.7 萬輛整體銷量的三分之一，但這一數字比華爾街最低預期少了 2 萬輛左右。

與此同時，特斯拉今年第一季銷量年減 9%，為 2020 年新冠疫情爆發以來首見，且是該公司這是該公司第二次出現年減表現。

至於今年第 2 季，FactSet 表示，若特斯拉希望達到華爾街預期的 45.8 萬輛，未來幾周在中國市場的銷售恐須有所反彈，且即便達成 45.8 萬輛目標，仍較去年同期 46.6 萬銷量減少約 2%。

Robert W. Baird 分析師 Ben Kallo 周二 (9 日) 也指出，特斯拉今年第 2 季依舊面臨去年基期較高問題，本季交車量將年減 4.6% 至 44 萬 4510 輛。