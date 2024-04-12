特斯拉股價周四逆轉走高 技術分析師：支撐位在164美元

鉅亨網編譯許家華 2024-04-12 11:30

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (11 日) 股價經歷早盤走跌後，最終收高，收復周三部分失土，投資者持續在疲軟的銷售數據與執行長馬斯克的希望之間取得平衡。

近期交易顯示，該股陷入關鍵水準之間的交易區間。周四稍早，特斯拉跌破每股 169 美元的價位，但收盤最終回升上漲 1.65% 至每股 174.60 美元，同日標普 500 指數和那斯達克綜合指數分別漲 0.7% 和 1.7%。

特斯拉逆轉了周三走勢，當日特斯拉與其他汽車股一起走跌 2.9%，此前美國勞工統計局公布，3 月消費者通膨物價 (CPI) 指數高於預期，挫傷聯準會 (Fed) 提早降息的可能性。

特斯拉投資者也必須消化來自中國的疲弱銷售數據，花旗分析師 Jeff Chung 表示，特斯拉在中國 4 月第一周銷量僅 1880 輛，較前一周下降 89% ，較上月則下降 86%。

特斯拉 3 月在中國銷售量約 6.2 萬輛，或每周略高於 1.5 萬輛。

該股周三下跌終結其連日漲勢。馬斯克上周五推文暗示，自家自駕汽車技術越來越好， 8 月 8 日將推出機器人計程車，隨後推動了連續兩日的漲勢。

此外，馬斯克對特斯拉全自動駕駛系統 FSD v12.3 信心滿滿，推送特斯拉車主免費一個月試用。

因應 FSD 免費體驗活動，Canaccord 分析師 George Gianarikas 發起一項調查，詢問受訪者願意花費多少添購 FSD，現行價格為一次性收費 1.2 萬美元，或者每月支付 199 美元訂閱費。

Gianarikas 發現，消費者大致願意支付約 5000 作為一次性費用，相當於每月 80 美元的訂閱費，倘若能讓特斯拉車主掏錢訂閱 FSD，那麼特斯拉降價促銷車輛也很值得。

在馬斯克透露機器人計程車相關消息前一周，特斯拉公布第一季交付量疲軟。

4 月 2 日，特斯拉公佈第一季交付量為 38.7 萬輛，比華爾街最低預期還少了約 2 萬輛，令當日股價挫近 5%。

儘管如此，特斯拉股票收盤價從未低於 164 美元，這是 Fairlead Strategies 聯合創始人、市場技術師 Katie Stockton 提到的關鍵支撐位。她善於透過技術圖分析公司股票中短期趨勢。

她稱 164 美元的水準是投資者目前願意增持特斯拉部位的水準。特斯拉股價看起來徘徊在 165 美元至 185 美元之間，「始終堅守在 164 美元的支撐位上方」，在該價位會出現超賣的上漲動力，但並非真正動能的轉變。

超賣指的是股票快速大幅下跌，可能意味著利空出盡。2024 年特斯拉股價遭受重創，截至周四交易，該公司股價下跌 30%。