鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-11 19:56

裕隆集團移動服務事業群旗下格上租車今 (11) 日指出，創新汽車訂閱模式推出二年來以租期彈性、車款多樣選擇和計價實惠受到市場歡迎，上市第二年業績以翻倍速度成長，穩居汽車訂閱市場第一，目前市占率已達 80%。

格上說明，汽車訂閱在租車市場異軍突起，3 個月租期的訂閱制，除了提供租戶擁有自用車的優點，還有不需承擔買車養車的特色，有效吸引 40 歲以下消費者青睞。

格上統計，目前上萬名訂閱車用戶中，有超過 50% 使用者年齡介於 20-39 歲，且持續成長中，尤其 30 幾歲年輕人為主力客群，占約 40%，顯示年輕一代對汽車訂閱服務的偏好愈來愈高。

格上分析，台灣車主購車平均持有時間為 13 年，不論全款或貸款，購車初期需準備數十萬或數百萬不等的資金，但因擁有車輛需再承擔稅金、保險、保養、維修和折舊費用，有成本投入越高、越捨不得換車的現象。

另一方面，格上也提到，成本和靈活性是考慮以訂車取代買車的重要因素，例如，可多樣選擇不同品牌的不同車款、租期彈性，以及計價實惠都是重要考慮因素。