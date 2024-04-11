彭博：未來十年生成式AI軟體產值將成長6260% 銷售額將達3180億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-11 17:29

AI 熱潮有望持續當道，根據彭博行業研究（BI）發布的最新研究報告，到了 2032 年，生成式 AI 軟體銷售額將從去年的 50 億美元增加到 3180 億美元，年複合成長率約為 59%，而生成式 AI 軟體市場在此期間可能爆炸性成長 6260%。

報告中建議投資人若希望從這一巨大機會中受益，美國集客式行銷軟體服務平台商 HubSpot Inc(HUBS-US) 值得留意，該公司的 CRM 軟體深受中小型企業歡迎，知名調研機構 Gartner 最近也將 HubSpot 評為行銷自動化軟體領域的領導者，部分原因是該公司專注於集客式行銷策略和 AI 投資。

集客式行銷可更具成本效益，因其可產生更少但更高品質的銷售資訊，內容只會被對這一主題感興趣的客戶找到，這一優勢對中小型企業具有吸引力。

晨星分析師指出，HubSpot 不僅已擴展為完整的 CRM 平台，而且還在中階市場企業的銷售自動化軟體領域贏得了領導地位，且在研究公司 G2 的客戶調查中顯示出強大市場影響力，HubSpot 更被評為 2023 年所有產品類別中的最佳軟體銷售商。

此外，HubSpot 正在使用生成式 AI 來增強自家 CRM 軟體，該公司去年 9 月宣布一系列 AI 功能，這些功能已慢慢在平台投入普遍使用，包括生成式 AI 助理與虛擬代理功能，可幫助提高行銷、銷售和客戶服務團隊的生產力。

HubSpot 去年第四季營收與獲利表現均超乎預期，營收成長 24% 至 5.82 億美元，主要受惠於客戶數量成長 23%，每位客戶的平均訂閱收入也增長 1 個百分點，調整後的非 GAAP 淨利成長 53% 至 9800 萬美元。

HubSpot 執行長 Yamini Rangan 在財報會議上表示，該公司仍專注於中小企業，這是一個非常龐大、不斷成長且服務不足的市場，HubSpot 有能力創新並成為該市場的領導者。