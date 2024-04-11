全家福比麵包二廠明年7月啟用 產能將大增5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-11 16:28

連鎖超商全家 (5903-TW) 於新竹縣湖口鄉增設福比麵包二廠，今 (11) 日正式舉辦上樑典禮，全家表示，預計明年 7 月正式稼動，屆時可望一舉增加 50% 產能，最高日產量將達 45 萬個，並為新竹縣當地創造 300 個就業機會。

福比董事長薛東都表示，福比二廠不僅持續帶動地方就業繁榮，更可響應企業永續趨勢浪潮，往烘焙界永續領航者目標邁進。

全家烘焙商品連年成長，去年營業額已達 40 億元，產線稼動率近滿載，看好消費者需求高漲並因應整體店舖數擴增，全家再斥資 22.5 億元於新竹縣湖口鄉增設福比麵包二廠。

福比麵包廠是全家專用麵包工廠，由全家持股達 93.5%，全家說明，位於新竹縣新豐鄉的福比一廠共有土司、麵包、鬆餅和夾心土司 4 大產線，新品開發速度快，一年可研發推出超過 50 個新品，年產量超過 4200 萬個。

福比麵包二廠預計 2025 年 7 月正式啟用，占地面積近萬坪，樓層包含地下 1 樓和地上 4 層樓，產線規劃 4 條，包括 2 條土司線、1 條麵包線，以及新設 1 條蛋糕產線，未來將開發多元烘焙商品，正式稼動後可望增加 50% 產能，麵包最高日產量達 45 萬個。

全家進一步說明，福比麵包廠生產線超過 90% 以上的麵包皆取得 Clean Label 少添加潔淨標章，更是國內第一家全品項使用「時控條碼」的烘焙廠，從源頭即保護消費者不會誤買到過期品。

而有鑑於減碳節能趨勢，福比麵包廠近年有 6 款匠土司已取得碳足跡標籤，公開揭露碳排放量；此外，福比一廠更換 LED 燈具已達 90%，二廠除將全面採用 LED 燈具外，更同時規劃太陽能光電系統，預計每年可透過太陽能發電減少超過 500 噸碳排放量，相當於 1.3 座大安森林公園的吸碳量。