全家估全年淨增150店 看今年一定比去年好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-21 15:43

連鎖超商全家 (5903-TW) 總經理薛東都今 (21) 日指出，鮮食是長期主要發展方向，目前福比麵包一廠產能全滿，正在興建二廠，預計 2025 年稼動，而今年預計再淨增 150 家店，要以更密集的店點貼近消費者，看今年一定較去年好；全家也在開春之際宣示打造全台最大穆斯林友善通路，以因應更多元客群需求。

薛東都指出，鮮食是主要關注的發展品類，目標今年還要成長至少 20%，由於福比麵包產能全滿，正如火如荼興建二廠，預計 2025 年稼動，另有湖口第 5 座鮮食廠預計 2027 年稼動，看好長期鮮食的成長趨勢。

展望今年，薛東都樂觀看待，儘管零售市場「真的很競爭」，但全家今年一定會比去年好，設定淨增 150 店的目標。

全家長期關注多元族群的需求，為因應穆斯林旅客、移工與新住民人數漸增，今日正式宣布將打造出全台最大穆斯林友善通路。

據統計，每年來台觀光客約有 20% 是穆斯林，而在台穆斯林生活人口包含新住民、移工，已達 30 萬人以上，且見逐年攀升趨勢，因此，在龍年開春之際，全家將以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」和「賣場友善外語標示」三大作法，全家成為穆斯林消費族群最便利安心的購物場域。

長期關注東南亞移工友善議題的非營利組織 One-Forty 觀察，以穆斯林信仰為大宗的印尼籍移工，到便利商店最常遇到「沒標示外語，難挑選商品」、「因宗教信仰，擔心誤吃禁忌食品」等困擾。