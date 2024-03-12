全家去年EPS 7.22元 擬配息5.8元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-12 19:40

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (12) 日公布去年財報，營業利益年增 19.5%，但因前一年度認列台中烏日土地處分利益 3.68 億而墊高基期，以及轉投資事業長家國際食品去年底甫稼動等因素，稅後純益 16.1 億元，年減 12.45%，每股純益(EPS)7.22 元，董事會通過擬配發每股現金股利 5.8 元，配息率約 80%。

全家去年全年合併營收為 996.1 億元，年增 9.77%，其中，超商本業營收 940.9 億元，年增 9.6%，主要因去年持續展店，總店數達 4234 家，且產品差異化佈局有成，包括泛鮮食、自有品牌 FamiCollection、會員數位服務創新等，帶動既存店業績成長創歷史新高。

其中，鮮食業績營收年增超過 20%，營收占比突破 33%。

全家也說明，轉投資事業的全台物流、福比麵包與晉欣食品、全餐國際餐飲皆表現亮眼。

隨著會員人數突破 1750 萬人，全家去年正式將點數品牌化，以「Fa 點」強化品牌認知度，更開通點數折抵公費代收等功能，以及持續開發會員獨家服務。

展望 2024 年，全家認為，零售業進入跨界、跨業的深水區競爭，除了持續展店，同時需要深耕鮮食競爭力、強化在地採購、開發分眾新市場，並整合線上線下購物渠道，成為民眾生活中「無所不在的跨產業便利商生活服務平台」。

另外，全家餐飲轉投資全家國際餐飲 (7708-TW) 去年營收和利益皆呈現雙位數成長，並創歷史新高，12 月正式登錄興櫃，品牌數累計共 4 個、店數 66 家，其中又以大戶屋、個人燒肉 IKIGAI 表現最亮眼，帶動既存店營收年增超過 20%。