全家宣示發展包裹服務產業鏈 店寄i郵箱服務上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 15:21

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (20) 日宣布，攜手長期合作夥伴中華郵政推出「店寄 i 郵箱」服務，全台 2400 多處 i 郵箱連結全家店到店，補足過往學校、交通樞紐、廠辦等封閉商圈的物流缺口，成為最便利的包裹取貨平台。

據資策會 MIC 調查顯示，消費者包裹取貨方式以超商取貨占 86% 比重最高，因此，全家正積極打造最完善的包裹服務產業鏈，將 i 郵箱服務串聯全家店到店，全台取貨點一舉達到 6600 處。

全家店寄 i 郵箱擁有通路首創三大特色，分別為「包材不限」、「材積擴大」和「可寄重量提升」，有別以往超商與 i 郵箱間僅限便利包包材、僅可寄送 1 公斤內小物品的限制，新服務上線後比照一般全家店到店服務，消費者可自備包材寄件，材積符合單邊不超過 45 公分、長寬高相加 105 公分內，且重量在 5 公斤內包裹皆可寄送。

全家目標，藉此進一步搶攻個人社群賣家的寄件市場。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪進一步說明，長期從各個寄取貨流程上的服務缺口不斷精進，如近年創新推出「APP 包裹預約取」、「宅家取」、「APP 跨平台貨態查詢」「爭議包裹退貨平台」等服務。