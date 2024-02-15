全家看零售業競爭進入深水區 提一策略拚營運續創高峰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 11:38

葉榮廷表示，全家去年迎來成立第 35 周年，從零售業三大營運指標「市場規模影響力」、「既存店單店營收前年比」、「毛利率」檢驗，表現可圈可點；全家去年總店數達 4234 店，既存店單店營收成長創新高，毛利率也同步成長，代表全家差異化的泛鮮食構成比提前達標，突破 33%，顯見全家正走在正確的營運軌道上。

展望 2024 年，葉榮廷表示，應對「長趨勢」與「快變動」必須有同等關注，尤其當零售業競爭已進入深水區，考驗全家兩種關鍵能耐的底蘊─快速彈性調整的「動能」，以及對改變顧客行為的「驅動力」，這也將決定大環境變動對全家帶來的影響是威脅或是機會。

葉蓉庭進一步提到各種不確定性，例如，國際地緣政治引起的全球供應鏈危機，隨時帶來難預測卻巨大的變化，而隨著 2050 淨零碳排政策與碳有價時代來臨，低碳經濟形成新商機和新經營課題。

在社會面向，高齡化、大缺工為不可逆趨勢，全家長期推動 Clean Label 少添加、健康志向鮮食商品深受消費者肯定，未來將更細膩抓住新的健康趨勢。

而在生成式 AI 與 IoT 落地的發展之際，葉榮廷認為，當 AI 運用門檻降低後，受影響的行業廣度與應用深度飛快開展，IoT 落地應用若未來與智慧家電結合，將可延伸出 D2C(Direct-to-Consumer) 商業模式，而距離消費者最近的實體店將具利基。