分紅保單最新規範出爐7/1上路 實支實付險採損害填補

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 18:32

分紅保單 2023 年銷售暢旺，但被炒作成儲蓄神單，引起主管機關注意，金管會今 (11) 日公布最新規範，包括紅利設計、銷售行為、審查及究責都將加嚴，若分紅壽險商品主約包含傷害險、醫療險等，應採核准方式送審，副約則備審即可；有關實支實付型醫療險，理賠應符合損害填補原則。修正草案公告 2 個月，預計 7 月 1 日上路。

保險局副局長蔡火炎說明，已擬具「保險商品銷售前程序作業準則」第 21 條、第 24 條、第 32 條修正草案、「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」草案及「人身保險商品審查應注意事項」部分規定修正草案，近日將預告「銷售前作業準則」修正草案，並預定於今年 6 月底前完成發布該三項法規。

保險局進一步強化分紅保險商品之審查機制，規範保險業送審的分紅壽險商品若採綜合型保險方式設計 (即除壽險保障外，尚包括傷害保險、健康保險等非壽險保障)，蔡火炎說，因為這些商品的非壽險保障項目並不參與紅利分配，架構較為複雜，為保障消費者權益，明定此類商品屬新型態人身保險商品，應採核准方式送審。

有關實支實付型醫療 (含傷害醫療) 保險商品，蔡火炎表示，除其他法令另有規定外，其理賠應符合損害填補原則。除了正本理賠外，還有損失分攤的做法，原則上都能符合損害填補原則，將來是否有其他新的機制，可以再進一步討論調整。

針對「銷售前作業準則」修正草案，因應接軌 TW-ICS 自有資本與風險資本的比率計算基礎將有不同，為利制度銜接，將保險業商品送審獎勵條件有關清償能力之要求，由現行達 250% 以上修正為達保險法第 143 條之 4 規定資本適足之法定標準 1.25 倍以上。

至於「分紅應注意事項」草案，第一，保單紅利計算公式應淺顯易懂、分紅保險商品應通過主管機關規定的利潤測試標準、分紅運作機制應文件化及詳列細部作業程序。

其次，分紅保單業務應設置區隔帳戶分開管理、區隔帳戶每年度之可分配紅利盈餘，確保具備可持續性、可負擔性、平穩性原則，且這些盈餘分配予要保人的比例不得低於 70%。若有可分配紅利盈餘連續兩年未達最可能紅利的累積值，保險業需瞭解原因提報董事會、向要保人解釋原因，並向主管機關說明理由及改善措施。

在銷售行為上，禁止招攬人員以保單報酬率與公司股息率、同業保單、銀行存款或其他金融商品報酬率比較。