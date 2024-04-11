高盛資產管理：科技股已可獲利了結 轉向能源股和日本股市

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 14:50

高盛資產管理公司正在從高漲的科技股中提取部分利潤，並將資金投入估值更便宜的公司。

高盛多資產解決方案共同投資長 Alexandra Wilson-Elizondo 表示，該公司認爲科技股將承壓，並看好能源和日本股市等領域。她還表示，美國經濟正處於軟着陸的軌道上，但有很多風險可能改變這一軌跡。

Wilson-Elizondo 指出，公司傾向於在科技領域獲利了結，然後轉向其他領域。

她補充說，在科技領域，風險回報傾向於下行，雖然仍可以做多，並納入投資組合，「但我們認為還有一些更具吸引力的機會」。

Wilson-Elizondo 表示，高盛資產管理公司增持了能源股，以對沖通膨和地緣政治風險。今年到目前爲止，這是一筆不錯的交易。標普 500 指數的油氣類股上漲了 16%，而科技股上漲了 11%。

她表示，他們仍然對公用事業和房地產投資信託基金以及小型股持謹慎態度，因為它們對高利率敏感。 即便如此，一些小型股因其估值低廉而具有吸引力，其中一些可能成為快速成長的人工智慧公司的收購目標。