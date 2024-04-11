美國銀行：輝達股價回調10%不值得擔心 維持1100美元目標價

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:00

以 Vivek Arya 為首的美國銀行分析師在周三 (10 日) 的報告表示，儘管輝達自 3 月底以來下跌 11%，但他們仍然看好輝達，並預測該公司將繼續保持行業領先晶片生產商的地位，這些晶片為蓬勃發展的人工智慧提供動力。

分析師指出，自 ChatGPT 於 2022 年 11 月推出以來，這已經是輝達第九次回調超過 10%，因此不需要過於擔心。美國銀行維持每股 1100 美元的目標價，較周三交易時的股價上漲 26%。

分析師在報告中說：「儘管輝達股票總有可能出現短期盤整 (就像我們去年 8 月至 12 月看到的那樣)，但我們認爲輝達基本面穩定，盤整期往往會爲該股隨後的強勁走勢做好準備。」

他們補充說，輝達最近的股價下跌可歸因於多種因素，例如通膨回升、來自其他晶片製造商的競爭加劇、市場波動、人工智慧股票疲軟、轉向周期性行業以及財報季前可能削減某些倉位。 然而，這些因素並沒有改變這家公司的根本。

Nvidia 最新的 Blackwell 晶片將 AI 效能提升了 5 倍，旨在將 AI 推理成本和能源消耗降低多達 25 倍。 這與輝達強大的企業立足點相結合，讓美國銀行分析師對該公司維持和獲得晶片領域市場份額的能力更有信心。

Google 剛剛發布了基於 ARM 的伺服器 CPU Axion，而 Nvidia 也有自己的伺服器 CPU，名為 Grace。 不過，由於輝達並未向 Google 出售其 CPU，因此美國銀行表示，Google 的新產品對輝達沒有影響。