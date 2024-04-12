台股ETF投資人數創高直逼800萬大關 72%選擇高股息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-12 09:58

據集保結算所最新統計，台股 ETF 至 4 月首周，投資人數再增加至 779 萬人歷史新高，目前國內投資人數前十大標的，半數皆為台股 ETF，存 ETF 相對於存個股的顯著優勢，持續吸引資金積極流入，值得注意的是，高股息 ETF 成長更加迅速，投資人數已達 560 萬人新高，佔台股 ETF 比重突破 7 成，

元大投信指出，台股 ETF 發展進入第 21 年、台股高股息 ETF 發展進入第 17 年，在資訊充分且透明下，投資人對運作機制已有一定熟悉度，絕大多數是以長線角度擬定持有策略，造就參與人數持續累積。隨著高股息 ETF 投資人數持續攀升，顯見國人對現金流的需求，並出現從存個股轉向存 ETF 的結構性變化。

此現象同步吸引彭博等國際機構關注，分析師 Eric Balchunas 於社群平台 X（原 Twitter）表示，高股息所觸發的台灣 ETF 市場成長相當驚人，速度可望超越全球多檔知名 ETF，將是全球 ETF 發展的一大里程碑；另一位彭博分析師 Rebecca Sin 亦預測，未來兩年內亞洲 ETF 市場將超越歐洲。

元大投信表示，台股 ETF 的成長是投資人結構與 ETF 市場日漸成熟下的趨勢匯集，包括進入高齡化社會，國人對於現金流的需求增加，以及國內首檔高股息 ETF 0056 連續配息且填息紀錄進入第 14 年，「規律現金流」、「分散持股風險」、「無匯率波動」、「參與台股成長」等優勢持續擴散，均帶動既有、新進投資人投入信心。

從投資環境觀察，除台股具備高成長性與高現金股息殖利率，ETF 風險管理與投資人權益保障亦持續由主管機關與國際接軌，包括訂定配息來源可能為收益平準金 ETF 的收益分配原則、強化客製化及 SmartBeta 指數 ETF 審查與風險揭露，以及管控流動性及折溢價情形等措施，均與時俱進提供投資人完善的 ETF 投資環境，引導台灣 ETF 市場蓬勃發展。