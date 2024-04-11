美國以協助中國軍方採購AI晶片為由 將4家中企納入出口黑名單

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-11 08:51

一名美國官員周三 (10 日) 表示，美國以協助中國軍方採購人工智慧 (AI) 晶片為由，將四家中國公司列入出口黑名單。

根據聯邦公報，被納入出口黑名單的四家中國實體分別是聯眾集群科技有限公司、麗科創新信息技術有限公司、安懷信科技股份有限公司，以及思騰合力科技有限公司。

美國商務部出口執法官員 Kevin Kurland 在參議院舉行加強出口管制執法的小組聽證會上表示，這些公司「涉及向中國軍事現代化計畫和軍事情報用戶提供 AI 晶片。」

除上述四家公司以外，美國也在公報中宣布限制對五家公司的出口，稱這些公司正在幫助俄羅斯生產和採購無人機，供後者在烏克蘭以及葉門胡塞武裝組織在紅海的襲擊行動中使用。

根據公報，美國將中國江西新拓實業公司、深圳嘉斯博科技有限公司，以及三家俄羅斯實體 Aerosila JSC SPE、Delta-Aero LLC 和 JSC ODK-Star 納入清單。