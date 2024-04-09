川普媒體持續遭拋售 周一再挫逾8%

鉅亨網編譯許家華 2024-04-09 07:39

川普媒體科技集團 (DJT-US) 股票持續遭拋售，周一 (8 日) 收挫 8% 以上，令川普持股價值已降至 29 億美元。

川普媒體科技集團在 3 月底強勢上市後，投資人對該集團的態度開始惡化。該公司本月初披露仍背負數百萬美元的虧損，並表示將難以償還其財務負債。

該股周一盤下跌 8.4%，至 37.17 美元，與 3 月 26 日上市時創下的歷史高點 79 美元相去甚遠。4 月迄今已跌約 40%。

川普正為 2024 年總統競選和法律費用籌集資金，儘管該股 6 個月的禁售限制可能會阻止他出售或借用其持股，但該股下跌仍會減損川普持股的帳面價值。

川普約持有該公司 7875 萬股，其持股估值自上個月的 60 億美元左右大幅下滑。該公司目前整體市值已降至約 55.5 億美元。

但該股下跌對於今年迄今仍遭受鉅額虧損的賣空者而言是大好消息。

根據分析公司 S3 Partners 的數據，川普媒體科技集團空單餘額約 475 萬股或放空比率 12%。

該股周一的下跌意味賣空者獲得約 1600 萬美元的市價利潤，儘管該股放空者今年迄今仍下跌 69%。