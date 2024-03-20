彰銀扮中小企業最佳後盾 榮獲信保基金3項殊榮肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 19:25

彰化銀行力挺中小企業，積極辦理信保基金業務備受肯定，今 (20) 日於經濟部、金管會及中小企業信用保證基金共同舉行之「2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，榮獲「疫後振興獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等多項殊榮。

中小企業是台灣經濟發展的重要根基，也是國家政策推動的重點，為能穩固中小企業營運基礎、協助其持續提升國際競爭力，中小企業信用保證基金自成立以來，積極投入中小企業的輔導與融資協助。為鼓勵金融機構支持中小企業的信保業務，每年度亦特別設立獎項及獲獎機構專屬保證措施，以表揚積極推動相關業務的金融機構及經理人員。

彰化銀行對於信保業務的推動不遺餘力， 2024 年榮獲首屆「疫後振興獎」，並獲頒「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等獎項，顯示彰化銀行積極支持國家政策，持續透過金融資源的引導與金融專業服務，以實際行動力挺中小企業。

在國內外企業受疫情衝擊之嚴峻情勢下，彰化銀行配合經濟部戮力推動「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管專案貸款」，協助企業客戶紓緩疫情衝擊，並朝向低碳化、智慧化之經營模式轉型。另經由提供「青年創業及啟動金貸款」、「微型創業鳳凰貸款」及「微型企業小額貸款」等優惠貸款，協助青年及小規模營業人順利取得創業及營運資金，落實普惠金融、責任金融之理念精神。