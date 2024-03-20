彰銀扮中小企業最佳後盾 榮獲信保基金3項殊榮肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 19:25
彰化銀行力挺中小企業，積極辦理信保基金業務備受肯定，今 (20) 日於經濟部、金管會及中小企業信用保證基金共同舉行之「2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，榮獲「疫後振興獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等多項殊榮。
中小企業是台灣經濟發展的重要根基，也是國家政策推動的重點，為能穩固中小企業營運基礎、協助其持續提升國際競爭力，中小企業信用保證基金自成立以來，積極投入中小企業的輔導與融資協助。為鼓勵金融機構支持中小企業的信保業務，每年度亦特別設立獎項及獲獎機構專屬保證措施，以表揚積極推動相關業務的金融機構及經理人員。
彰化銀行對於信保業務的推動不遺餘力， 2024 年榮獲首屆「疫後振興獎」，並獲頒「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等獎項，顯示彰化銀行積極支持國家政策，持續透過金融資源的引導與金融專業服務，以實際行動力挺中小企業。
在國內外企業受疫情衝擊之嚴峻情勢下，彰化銀行配合經濟部戮力推動「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管專案貸款」，協助企業客戶紓緩疫情衝擊，並朝向低碳化、智慧化之經營模式轉型。另經由提供「青年創業及啟動金貸款」、「微型創業鳳凰貸款」及「微型企業小額貸款」等優惠貸款，協助青年及小規模營業人順利取得創業及營運資金，落實普惠金融、責任金融之理念精神。
彰化銀行經營即將邁入第 120 年，將續以專業的經驗和卓越的服務，作為我國中小企業的最佳後盾。為能提供更為優質及多元的金融服務，彰化銀行持續推動內部程序及各項作業服務系統之優化升級與數位轉型，導入多元化財富管理及信託商品、充實高資產團隊專業人才，及提供中小企業主家族財富傳承之相關諮詢及服務，期與客戶攜手奠定永續經營之根基，共創台灣經濟的下一個巔峰。
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