為響應金管會綠色金融行動方案及 2050 淨零排放路徑政策，彰銀支持能源轉型及企業永續發展，持續辦理太陽光電設備設置專案貸款、綠色企業專案貸款、個人綠建築貸款及永續績效連結授信優惠貸款；ESG 議題納入投資決策並據以評估，積極投資符合櫃買中心定義之永續發展債券，並自 2023 年起陸續發行可持續發展債券及社會責任債券，所募集之資金主要用於再生能源及能源科技發展之綠色投資計畫，及支持可負擔住宅、創造就業並可減輕或避免因社會經濟危機所導致失業之社會效益投資計畫，展現發揮永續金融影響力之決心。