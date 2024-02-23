〈永續金融評鑑〉唯一非金控銀行 彰銀躋身永續金融評鑑標竿銀行業之列
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-23 19:13
金管會於今（23）日舉辦「第一屆永續金融評鑑頒獎典禮」，鼓勵 ESG 推動績效表現優良金融業者發揮標竿功能。彰化銀行 (2801-TW) 致力推動永續發展備受主管機關肯定，於 34 家銀行業名列前 20%，由金管會副主委蕭翠玲頒獎，彰銀董事長凌忠嫄代表領獎，為受獎單位唯一非金控的銀行。
為響應金管會綠色金融行動方案及 2050 淨零排放路徑政策，彰銀支持能源轉型及企業永續發展，持續辦理太陽光電設備設置專案貸款、綠色企業專案貸款、個人綠建築貸款及永續績效連結授信優惠貸款；ESG 議題納入投資決策並據以評估，積極投資符合櫃買中心定義之永續發展債券，並自 2023 年起陸續發行可持續發展債券及社會責任債券，所募集之資金主要用於再生能源及能源科技發展之綠色投資計畫，及支持可負擔住宅、創造就業並可減輕或避免因社會經濟危機所導致失業之社會效益投資計畫，展現發揮永續金融影響力之決心。
為強化落實公平待客原則，彰銀設置公平待客推動委員會，由總經理周朝崇擔任主任委員，建立由上而下以公平待客及對金融消費者保護為核心之企業文化；此外，加入「鷹眼識詐聯盟」，與公部門及銀行同業協作強化防詐成效，保障民眾財產安全，亦舉辦「公平待客新趨勢與新價值論壇」，促使業界與社會大眾共同關注公平待客議題。
在永續環境方面，彰銀接軌國際科學基礎減量目標倡議，全面落實溫室氣體盤查，採取各項減量作為，包含汰換老舊設備、取得綠建築標章、設置太陽能分行及執行碳中和等措施，推動營運邁向淨零排放，並將生命週期概念落實於信用卡產品，於今年通過 ISO 14067 產品碳足跡及 ISO 14046 水足跡查證，一舉取得二項國標準認證。
展望未來，彰銀將延續「以客為本，永續誠信」策略，希冀透過金融業對投融資對象之影響力，逐步落實永續金融目標並善盡企業社會責任，攜手員工、客戶與社會各界夥伴邁向永續共好社會。
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