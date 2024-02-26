彰銀ESG勇奪CDP評A-、標普永續年鑑排名全球銀行Top 10%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 16:06

彰化銀行 (2891-TW) 致力推動環境永續與關注氣候議題，繼上週獲國內首屆永續融評鑑肯定，並獲 2023 年國際非營利組織 CDP「氣候變遷」問卷評比領導等級 (A-)，及入選 S&P Global"s Sustainability Yearbook 2024(標普永續年鑑) 全球銀行業排名 Top 10%，顯示其在 ESG 永續價值各面向耕耘有成。

CDP 長期關注於减少溫室氣體排放，保護水和森林資源，是全球環境領域的指標性評比機構，2023 年有 21,000 多家企業參與評比。彰銀 CDP 氣候變遷問卷評比自 2019 年起已四度蟬聯管理等級，此次更獲升至領導級 (A-)，評分項目中有半數獲得 A/A - 的領導等級分數，評等遠高於業界平均。

彰化銀行推動永續轉型不遺餘力，已連續二年獲列標普永續年鑑，本屆更入選全球銀行業前 10%，在全球永續評比表現持續精進。標普永續年鑑係以道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 採用的企業永續評鑑 CSA(Corporate Sustainability Assessment) 得分為基準，今年全球僅有 759 家企業入選，競爭相當激烈。

彰銀力行減碳管理，於 2022 年簽署加入科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，建立「2030 年較 2020 年減碳 42%」之中期目標，為落實環境永續，訂定「環境資源與能源使用管理政策」，依序推動老舊照明及空調設備汰換、與售電業簽約轉供綠電及建置太陽能分行等行動，定期追蹤碳排放量、能資源使用等指標，並於採購過程以內部碳定價評估減碳成本，以加速執行減碳行動。

在董事長凌忠嫄及總經理周朝崇帶領下，彰銀近來不只獲利成長表現亮眼，在 ESG 實踐亦履創佳績，獲多方國際機構認可，日前獲列道瓊世界指數成分股，本次再獲國際指標性評鑑肯定，CDP 晉升為領導等級，及入選標普永續年鑑全球銀行業排名 Top 10%。