彰銀攜手馬偕推出全球首張與醫院合作視障Touch Card

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-27 17:42

彰化銀行（2801-TW）今 (27) 日宣布，攜手馬偕紀念醫院與萬事達卡共同打造首張健康照護概念信用卡「彰化銀行馬偕認同卡」，提供國內 1%、國外 3% 回饋無上限、指定藥局 / 藥妝最高 6% 現金回饋、馬偕院內商店及院區周遭指定商店 2% 現金回饋。此外，每筆消費，彰銀都將回饋 0.25% 予馬偕醫療財團法人。

彰銀表示，除推廣業務外，期許能與消費者攜手扶助弱勢、盡善社會責任，此次另推出「視障專屬 Touch Card」信用卡，為全台首張、亦為全球首張與醫療單位攜手發行的萬事達卡 Touch Card，卡片設計視障友善，透過物理凹槽使視障者易於辨識卡片，並具備特殊晶片，將有效防堵晶片盜撬遭到冒用，專門提供視障者申辦；並於每筆交易及帳單提供簡訊通知，方便視障人士透過手機報讀功能掌握刷卡狀態，視障專屬 Touch Card 的發行，正是彰銀積極落實普惠金融、善盡社會責任的體現。

彰化銀行董事長凌忠嫄表示，因為當初規畫發想正逢新冠疫情，以致這張卡其實已籌劃三年，期間看見民眾對於健康照護的需求外，也發現國人正積極重新走出國門。根據觀光局統計，2023 年台灣民眾出國人次高達 1,179 萬。是以彰銀除了圍繞馬偕醫院打造健康照護概念回饋外，也提供國外 3% 的高回饋。呼應馬偕博士濟世救人的精神，希望藉由這張卡來傳達對視障弱勢的一份愛，正如這張卡的回饋可堆疊一樣，讓持卡人能「堆疊回饋、堆疊愛」。