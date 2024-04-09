健喬受惠三大治療領域處方需求升溫 Q1營收年增3%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-09 18:36

健喬 (4114-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 4.18 億元，累計今年第一季營收 12.87 億元，年增 3%。健喬表示，由於心血管、泌尿道以及呼吸道用藥等三大治療領域的處方需求，較去年同期有兩位數成長，帶動第一季營收成長。

健喬 3 月營收 4.18 億元，月增 45%，年減 13%。累計今年第一季營收 12.87 億元，年增 3%。健喬提到，在心血管、泌尿道以及呼吸道用藥等三大治療領域的處方需求升溫下，使得第一季營收有年增表現，尤其在呼吸道症狀產品方面，季營收年增近 4 成。

健喬進一步說明，目前愛克痰逐步成為所有呼吸道症狀的處方藥之一。其中，愛克痰顆粒 3 月的銷售較去年同期增長了 32％，前三個月的增長率達 60％。市場持續看好東南亞市場，訂單的能見度約為三個月，目前觀察 4 月與 5 月來自東南亞的需求會比 3 月更強勁，預期今年在東南亞的愛克痰銷售將持續成長。

另外，NAC 600mg 方面，除了有國內的內銷需求，東南亞市場需求也相當強勁，還有中國新市場的助攻，加上健喬有高自動化的設備，在 NAC 的生產具備經濟規模，將有利於健喬持續穩固 NAC 布局全球市長的競爭地位。