長榮航去年賺贏過去5年總和！獲利近216億元寫新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-13 17:38

長榮航 (2618-TW) 今 (13) 日公布去年財報，稅後純益 215.94 億元，年增高達 204.52%，創歷史新高紀錄，一口氣賺贏過去 5 年總和，每股純益 (EPS)4.01 元，長榮航董事會也通過，擬配發每股現金股利 1.8 元，配息率約 45%，以今日收盤價 32.6 元計算，現金殖利率約 5.5%。

長榮航去年合併營收 2003.57 億元，年增 45%，營業毛利 432.77 億元，年增 119.55%，毛利率 21.6%，年增 7.32 個百分點，營業利益 295.66 億元，年增 201.76%，營益率 14.76%，年增 7.66 個百分點。

長榮航說明，去年客運營收 1358 億元，年增高達 1039 億元、增幅 326%，創下歷年新高紀錄，是主要成長動能，統計總載客數 1127 萬人次，年增 410.9%，客運承載率 83.1%，單位收益年增 5.5%。

長榮航客運航班已恢復至疫前 83%，航網有序恢復及航班靈活調度。

貨運方面，長榮航營收為 414 億元，年減 54.2%，總載貨量 70 萬噸，年減 16.7%，貨運承載率 72.8%，單位收益下滑 44.8%。