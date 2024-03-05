長榮航釋百個地勤職缺 新鮮人起薪43K

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-05 10:37

長榮航 (2618-TW) 今 (5) 日宣布啟動年度地勤招募作業，此次預計聘用 19 個不同職類地勤人員，釋出職缺超過百個，大學畢業起薪 43000 元起，具有專業證照及經驗者薪資個別議定；此外，長榮航今年預計晉用約 200 名機師，空服員則於 2-3 月招募，並安排分梯受訓。

長榮航指出，為因應日益蓬勃的旅運市場需求，今年將再引進 3 架波音 787-9 客機、1 架波音 787-10 客機、及 1 架波音 777F 貨機，因此，將招募客運運務、貨運運務、客服人員、營業、餐勤管理等一般職類，並培訓航機工程師、簽派 / 航技、資訊工程師、倉儲設備維修、財務、航空安全、醫師及護理師等多項專業職類。

同時，為配合公司持續推動 ESG 政策以及強化資安管理措施，長榮航也將招募氣候變遷及環境管理、資訊安全管理的專才。

年度地勤招募報名日期即日起至 3 月 13 日止，6-8 月分梯報到，今年應屆畢業生可無縫接軌步入職場；長榮航表示，為讓員工得以適才適所，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園 / 高雄國際機場、桃園南崁總公司和台北市區等地，未來將依員工的興趣、能力，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練。

長榮航除增聘地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依交機時程規畫，今年預計晉用約 200 名機師。

而長榮航空服員則於 2-3 月招募，並安排分梯受訓，後續將會再依實際需求滾動式招募。