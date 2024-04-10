〈紐約匯市〉靜待美CPI出爐 美元指數近持平

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-10 05:49

美元指數周二 (9 日) 幾乎不變，投資人在美國消費者物價指數 (CPI) 報告出爐前保持謹慎。與此同時，日元兌美元持續徘徊在數十年低點附近，這讓交易員對日本當局可能採取的任何行動保持警惕。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.03%，報 104.11。

根據路透調查，經濟學家預測美國 3 月 CPI 月增率將達 0.3%，略低於 2 月的 0.4%，核心 CPI 估月增 0.3%。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，CPI 報告發布前，利率期貨市場押注 6 月降息的機率，從周一 (8 日) 晚間的 52% 上升至 58%，同時押注今年將降息約 74 個基點。

Moneycorp 北美結構性產品主管 Eugene Epstein 說：「美元並未對公債殖利率上升做出太大反應。」他指出，基準 10 年期公債殖利率年初以來已漲約 47 個基點，但美元只漲了 2.5%。

Epstein 進一步表示：「短期可能發生以下兩種情況之一：要麼美元跟上美債殖利率，要麼美債殖利率回落。兩者間的差距必須縮小，這只是時間問題。」

即使聯準會 (Fed) 官員從上周一直到本周一接連發出大量鷹派信號，美元仍未能取得任何進展。舉例而言，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周五 (5 日) 在非農數據出爐後表示，現在考慮降息還為時過早。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則在周一表示，Fed 必須評估在不傷害經濟的情況下，當前的限制性立場能維持多久。

除了美國利率以外，一些分析師認為，地緣政治風險可能增加對避險資產的需求，包含美元。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯表示，他們從卡達和埃及調解人士那裡取得的以色列停火提案，並未滿足他們的要求，這導致加薩停火希望渺茫。

隨著日本官員試圖阻貶日元匯價，美元兌日元微貶 0.03% 至 151.77 日元。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「我認為，由於日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 人在美國，干預風險非常低，因為若日本出手干預，情況會很尷尬。」目前岸田正和菲律賓總統馬可仕 (Ferdinand Marcos, Jr) 在美國參加經濟和國防峰會。

Chandler 稱：「Fed 尚未降息，這代表 Fed 更擔心通膨，但強勢美元有助於抑制通膨。因此，若有盟國 (如日本) 出售美元，但你希望美元保持強勢，這可能會釋出矛盾的訊息。」

美元走強將導致以美元計算的進口產品變得相對便宜，有助於緩解高通膨帶來的部分影響。

同樣在周二，日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 表示，若通膨加速，央行必須考慮減少貨幣刺激。

歐元變動亦不大，截稿前微貶 0.02% 至 1.0857 美元。英鎊升近 0.2% 至 1.2671 美元。投資人也關注周四 (11 日) 的歐洲央行(ECB)，市場預估 ECB 將按兵不動，並重申政策決定將取決於經濟數據。

截至台灣時間周三 (10 日) 約 6:00 價格: