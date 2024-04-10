油市下半年展望樂觀 知名交易員紛紛看多

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-10 02:33

國際油價幾個月來首次突破每桶 90 美元之後，全球最大的商品交易商越來越相信，今年下半年石油市場將保持看漲。在瑞士日內瓦湖岸邊的洛桑市 (Lausanne) 舉行的年度會議上，大宗商品市場的一些最資深人士紛紛描繪了今年下半年需求和價格的樂觀前景。

在石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 減產的推動下，全球庫存得到了控制，需求評估也在不斷改善，在這種情況下，主要貿易公司的觀點在短短幾周內發生了顯著變化。由於強勁的供需基本面，加上中東持續戰爭帶來的地緣政治風險，布蘭特原油目前的交易價格接近 5 個月高點。

截稿前，6 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.95%，至每桶 89.52 美元；5 月到期的西德州原油期貨下跌 1.24%，至每桶 85.36 美元。

全球最大的石油交易商維多集團 (Vitol Group) 執行長哈迪 (Russell Hardy) 說，他的公司目前預估，今年石油需求將成長 190 萬桶 / 日，比國際能源署 (International Energy Agency, IEA) 目前的預測高出 30% 以上。

如果實現這一目標，這一數字幾乎與 2023 年的成長率相當，隨著世界繼續擺脫新冠疫情，2023 年的成長率異常高。競爭對手托克集團 (Trafigura Group) 和貢沃爾集團 (Gunvor Group) 也對需求表示樂觀，分別以強勁的全球經濟成長和強勁的近期數據為理由。

避險基金 Citadel 大宗商品主管 Sebastian Barrack 日前在英國《金融時報》(FT) 大宗商品全球峰會上表示:「全球石油市場將出現極度緊張的局面。石油輸出國組織 (OPEC) 肯定已經重新獲得了控制權。」

與此同時，中國一家新建的大型煉油廠獲得了約 17 萬桶 / 日的進口配額，顯示這個全球最大進口國的原油需求持續成長。

西班牙 2 月汽油銷量上漲了近 9%，這一跡象表明，即使在許多交易商對消費持悲觀態度的歐洲，也存在著強勁的需求。美國能源情報署 (US Energy Information Administration, EIA) 也將自己對全球石油需求的估計上調近 50 萬桶 / 日。

另一方面，在 OPEC + 的限制之外，石油供應突然受到打擊。由於交易商爭相尋找替代品，墨西哥決定限制部分原油出口，導致某些類型的原油市場吃緊。

顧問公司 Energy Aspects 的共同創辦人兼研究主管 Amrita Sen 在會議上表示，墨西哥的舉動「對市場造成了一些衝擊。80 到 100 美元是一個合理的區間。」

現在的焦點將轉向 OPEC+，該組織將在 6 月決定是否隨著油價攀升而恢復石油產量。 Vitol 的 Hardy 表示，他預估如果原油價格突破每桶 100 美元，市場將開始看到需求遭到破壞，同時石油生產國也會對供應做出反應。

短期內，全球石油交易平台的基調已明顯轉向看漲。上周五是看漲選擇權交易最活躍的交易日之一，期貨曲線的關鍵角落表明，市場目前供應不足。

值得注意的是，由於夏季將出現季節性需求上升，許多交易員預估未來幾個月油價可能會進一步上漲。