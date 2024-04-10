〈能源盤後〉市場權衡加薩停火前景 原油連日收低

鉅亨網編譯許家華 2024-04-10 06:21

交易員權衡加薩停火的前景以及中東石油供應的相關風險，國際油價周二 (9 日) 再次收低。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.20 美元或 1.4%，收每桶 85.23 美元，周一跌幅近 0.6%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 96 美分或 1.1%，收每桶 89.42 美元，，周一跌約 0.9%。

5 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.3%，收每加侖 2.76 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.68 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 1.87 美元。

市場推動力

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示：「中東仍然是一個火藥桶，但尚未引爆摧毀石油產量。雖然市場常討論局勢升級的可能性，但這不符合任何人的最佳利益，儘管近期發生伊朗領事館遭襲事件。」

儘管圍繞停火談判的樂觀情緒讓周一原油承壓，但在以色列總理 Benjamin Netanyahu 宣布入侵拉法市的日期後，油價脫離當日盤中低點。

然而，價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，周二報導稱以哈之間的停火談判陷入僵局，且在美國國務卿 Antony Blinken 表示，美國尚未獲悉以色列拉法行動的日期後，市場出現拋售。

Flynn 表示，報導稱，本月稍早以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館後，伊朗與美國聯繫，試圖避免與以色列發生直接衝突。

分析師表示，以色列和伊朗之間更直接的衝突，增加了油價的地緣政治風險溢價。

同時，新聞報導稱，墨西哥一處石油平台周日發生火災，造成一死九傷。一周前的新聞指出，墨西哥國家石油公司將在未來幾個月內削減石油出口。

德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 指出，墨西哥削減石油出口尤其影響瑪雅重質原油和含硫原油，這種原油主要是美國煉油廠所需的。墨西哥去年估計每日向美國出口 42 萬桶此類原油。

此外，他提及，由於美國放寬制裁委內瑞拉的作法將於本月中旬到期，因此重質原油供應可能會大幅收緊。

Fritsch 指出，也生產重質石油的加拿大可能成為替代供應商，反而美國輕質頁岩油只能添補一部分缺口。

Fritsch 表示，Mars 原油 (墨西哥灣生產的美國中質含硫原油) 的價格已經大幅上漲。「如果美國煉油廠不得不削減加工量，可能會導致可供出口的石油產品減少，從而讓柴油裂解價差擴大和柴油價格上漲。」

同時，紐約商業交易所交易的天然氣期貨連續第三個交易日收高。